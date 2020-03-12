«Міф», «Заборонений» та «Людина з табуретом»: у Сіднеї покажуть українське кіно
Про це нагадує Посольство України в Австралії на своїй сторінці у Facebook.
«Українці Сіднея, не пропустіть неймовірну нагоду побачити унікальні українські фільми та поспілкуватися з їх авторами», - йдеться у дописі.
Фестиваль українського кіно в Сіднеї відкриє 13 березня о 19:30 фільм «Міф» про видатного українського оперного співака і воїна, Героя України Василя Сліпака, повідомляється на сторінці події в Facebook.
У суботу, 14 березня, о 14:00 демонструватиметься пригодницька стрічка «Людина з табуретом» та серія короткометражних фільмів про сучасну Україну.
В останній день фестивалю о 13:00 покажуть стрічку «Заборонений», а о 15:00 – «Міф».
Фільми демонструватимуться українською з англійськими субтитрами.
Покази проходитимуть в Українському центрі молоді за адресою: 3 John St, Lidcombe NSW 2141, Australia.
Деальнішу інформацію щодо фестивалю та квитків можна знайти тут.
Фото: Укрінформ, Justin Senko