«Міф», «Заборонений» та «Людина з табуретом»: у Сіднеї покажуть українське кіно

Фестиваль українського кіно відбудеться у Сіднеї 13-15 березня.

Про це нагадує Посольство України в Австралії на своїй сторінці у Facebook.

«Українці Сіднея, не пропустіть неймовірну нагоду побачити унікальні українські фільми та поспілкуватися з їх авторами», - йдеться у дописі.

Фестиваль українського кіно в Сіднеї відкриє 13 березня о 19:30 фільм «Міф» про видатного українського оперного співака і воїна, Героя України Василя Сліпака, повідомляється на сторінці події в Facebook.

У суботу, 14 березня, о 14:00 демонструватиметься пригодницька стрічка «Людина з табуретом» та серія короткометражних фільмів про сучасну Україну.

В останній день фестивалю о 13:00 покажуть стрічку «Заборонений», а о 15:00 – «Міф».

Фільми демонструватимуться українською з англійськими субтитрами.

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Покази проходитимуть в Українському центрі молоді за адресою: 3 John St, Lidcombe NSW 2141, Australia.

Деальнішу інформацію щодо фестивалю та квитків можна знайти тут.

Фото: Укрінформ, Justin Senko‎