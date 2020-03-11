Українські канадці привітали збільшення фінансування Канадою українських реформ

Українська громада Канади вітає розширення підтримки Канадою реформ безпекового сектору України.

Про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, коментуючи виділення Канадою понад 2 млн дол. США на підтримку поліції в Україні.

«У той час, як український народ постає перед все більшою політичною та економічною нестабільністю, а Росія продовжує військову ескалацію проти України, життєво важливо, аби західні союзники України продовжували підтримку українського народу. КУК вітає лідерську роль Канади у підтримці міжнародною спільнотою України», - сказала Хичій.

За її словами, нещодавній візит міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня до України дозволив йому особисто ознайомитися з втілення важливих реформ. «Важливо, що міністр Шампань мав змогу особисто ознайомитися із викликами складних реформ, перед якими постає Україна, та почути точку зору лідерів українського громадянського суспільства», - зазначила президент КУКу.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань перебував із дводенним візитом в Україні, під час якого оголосив про виділення протягом трьох років 2 млн дол. США на зміцнення потенціалу Національної поліції України у плануванні, здійсненні операцій, моніторингу та перегляді процесу реформування.