«Просвіта» в Аргентині отримала книжки від українського вченого-полярника

Український біолог, природоохоронець та громадський діяч, учасник українських антарктичних експедицій Іван Парнікоза передав Українському культурному товариству «Просвіта» в Аргентині підбірку книжок.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав'єр Апонюк Савич в Facebook.

«До річниці з дня народження (українського науковця – ред.) Володимира Вернадського (12 березня 1863 р.). 6 лютого 1996 року на британській антарктичній базі «Фарадей» було урочисто опущено прапор Великобританії та піднято прапор України. Так на карті шостого континенту з'явилася українська антарктична станція «Академік Вернадський». З самого початку українські вчені неодноразово відвідували наше товариство «Просвіта». Наша дружба триває до сьогодні, і дуже приємно повідомити, що «Просвіта» отримала пожертву з різними виданями про флору, фауну, історію та літературу України від доктора Івана Парнікози, одного з науковців, що працюють на базі «Академік Вернадський» під час літніх походів», - написав Хав'єр Апонюк Савич.

Він зазначив, що серію книг також передав дослідник Віталій Манзуренко.

«Усе це буде доступне у майбутній бібліотеці нашого товариства», - розповів Хав'єр Апонюк Савич і подякував меценатам за подрунки.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz у Facebook