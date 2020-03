В Узбекистані відбувся творчий вечір, присвячений Лесі Українці

В Посольстві України в Республіці Узбекистан днями відбувся урочистий вечір, присвячений 149-річчю з дня народження Лесі Українки, і тематичний урок, який підготували учні української недільної школи.

Про це повідомляється на офіційному вебсайті українського диппредставництва.

Як зазначається, зі вступним словом до гостей заходу звернувся Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Узбекистан Денис Погрібний і голова Республіканського українського культурного центру «Славутич» Володимир Бойко.

«Діаспоряни та працівники Посольства мали змогу почути декламування віршів Лесі Українки українською та узбецькою мовами, а також переглянути документальний фільм про життя поетеси, послухали пісні, покладені на її вірші», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішенням активу Республіканського українського культурного центру «Славутич» і присутніми одностайно проголосовано і підтримано ініціативу Посольства України присвоїти українській недільній школі в Ташкенті ім'я Лесі Українки.

Також приємним доповненням заходу стало урочисте вручення посвідчень закордонного українця членам української діаспори Узбекистану.

Крім того, частиною кожного заходу, які організовує Посольство України, є доведення до представників української та кримськотатарської діаспор, представників дипкорпусу, ЗМІ, органів влади, ділових кіл та громадянського суспільства актуальної інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Тематичну презентацію провів військовий аташе апарату ВАТ при Посольстві України.

Читайте також: Тиждень української мови розпочався у Ризькій середній українській школі

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook