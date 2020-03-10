У Москві вшанували пам’ять Великого Кобзаря

У Москві відзначили 206-ту річницю від дня народження видатного українського письменника, митця, мислителя Тараса Шевченка.

Про це повідомляє портал «Стожари» з посиланням на відомого активіста української громади в російській столиці Валерія Семененка.

«9 березня в 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка українці Москви, москвичі-симпатики України, української культури, дипломатичні представники України вшанували пам’ять Великого Кобзаря», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до пам’ятника Шевченку на березі річки Москви відбулося покладання квітів.

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«У нинішній час для українців всього світу геній українського народу є символом боротьби за вільну, суверенну, цілісну Україну», - йдеться у повідомленні.

Фото: портал «Стожари»