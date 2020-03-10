В Лісабоні вшанували Шевченка і провели поетичний вечір, присвячений творчості Великого Кобзаря

Видатного українського поета, митця, мислителя Тараса Шевченка вшанували в Лісабоні та провели поетичний вечір в рамках відзначення Шевченківських днів у Португалії.

Про це повідомляє Посольство України в Португалії в Facebook.

«9 березня 2020 року, м.Лісабон, церемонія покладання квітів до пам'ятника Т.Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря», - йдеться удописі.

Як зазначається у соцмережі, раніше, 03 березня, у Всесвітній день письменника, Посольство України в Португалії розпочало проведення циклу тематичних заходів з відзначення Шевченківських днів в Португалії.

«Першим з таких заходів став поетичний вечір Tertúlia Poética, присвячений вшануванню пам’яті Т.Шевченка, організований Посольством України спільно із Associação de Moradores e Empresários do Parque das Nações 03 березня 2020 року у Casino Lisboa», - повідомляється у дописі.

У заході взяли участь Посол України в Португалії Інна Огнівець, президент Асоціації Associação de Moradores e Empresários do Parque das Nações Ж.Фігейреду Кошта, автор пам’ятника Тарасу Шевченку в Лісабоні португальський скульптор Е.де Карвалью, члени акредитованих в Лісабоні дипломатичних установ, представники портуальської громадськості та української громади тощо.

З привітальними словами виступили Посол І.Огнівець, Ж.Фігейреду Кошта, а також скульптор Е.де Карвалью. У своїх виступах вони говорили про роль Тараса Шевченка для України у роки його життя та сьогодні, головні меседжі творів Кобзаря для молодого покоління українців, про зміни, які зазнає Україна сьогодні в соціальному та культурному контексті тощо.

Окрасою вечора стали виступи артистів, які співали й декламували вірші Шевченка українською та португальською мовами.

Зокрема, відома оперна співачка Л.Савченко під акомпаніамент піаністки Л.Шовкової виконала декілька творів класичної музики, а також композиції «Реве та стогне Дніпр широкий», «Нащо мені чорні брови» на слова Тараса Шевченка.

Сумівці Португалії продекламували твори Шевченка «Думи мої, думи мої», «Минають дні», «Сонце заходить» та «Заповіт» українською мовою, а португалець Ж.Фігейреду Кошта прочитав вірші португальською мовою. Авторами перекладів згаданих поетичних творів на португальську мову стали професор Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Ана Карина Прокопишин, студент Universidade de Lisboa Педро Роса та український поет, прозаїк, драматург Сильвестр Калинець.

Також того вечора на березі річки Тежу пролунали заворожуючі звуки української бандури. Декілька ліричних творів на слова Шевченка виконали М.Іваночко разом із бандуристкою М.Матвійчук.

«Молоді талановиті СУМ-івки продемонстрували присутнім, що бандура та творчість Т.Шевченка можуть звучати сучасно. Адже бандура – це круто!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, впродовж вечора португальський художник К.Сантуш Маркеш малював портрет Великого Кобзаря. Результат роботи вразив всіх учасників та гостей заходу.

На завершення заходу всі присутні учасники та гості заспівали гімн України.

Фото: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa у Facebook