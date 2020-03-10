Автор першого пам’ятника Шевченку в Португалії: я провів паралелі величі творів митця і його душі

Автор першого в Португалії пам’ятника національному символу України Тарасу Шевченку Гелдер де Карвалью розповів, що у своїй скульптурі хотів передати емоції людини, яка творила задля добра та культури людей, яких він любив.

А під час роботи над проєктом була змога провести паралелі величі творів митця і його душі, зазначив Карвалью в інтерв’ю, розміщеному на сторінці Світового конґресу українців у Facebook.

«Я мав бажання передати в спокійному, але страждаючому виразі обличчя ту іскру емоцій, яка нагадує нам про пристрасть Тараса Шевченка, людини, що присвятила свою працю задля добра та культури людей, яких він любив», - розповів митець.

Як зауважив Гелдер де Карвалью, «знаючи, наскільки важлива постать Тараса Шевченка, я відчуваю гордість і честь представляти його також у скульптурі, у публічному просторі».

Він додав, що погруддя Кобзаря встановлене на площі Італії (Praça de Itália) – одному з найбільш символічних місць для португальців: з вершини цієї гори, на якій розташована площа, видно вежу «Белень», звідки розпочав свою подорож до Індії легендарний Васко да Гама у 15 столітті.

Гелдер де Карвалью розповів, що отримав запрошення взяти участь у конкурсі й погодився. «Через певний період отримав повідомлення, що мій проєкт переміг. Для організації робіт українська громада створила громадську організацію «Монтарас», активну участь у проєкті взяло Посольство України», - зазначив митець.

Скульптор розповів, що, працюючи над проєктом, проводив паралелі величі творів Шевченка і його душі. «У Португалії твори Шевченка відомі. Під час роботи над цим проєктом я мав змогу спілкуватися з українцями та ще більше дізнатися про Тараса Шевченка - як про людину, так і про творця. Таким чином я проводив паралелі величі творів Тараса Шевченка і величі його душі як щедрої та патріотичної людини», - зазначив Гелдер де Карвалью.

Він зауважив: «Приклад життя Тараса Шевченка унікальний, його непросто усвідомити людству. Важко зрозуміти, як, незважаючи на всі його перипетії, йому вдалося творити настільки різноманітні, такі величні і такі зразкові твори».

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Як повідомляв Укрінформ, погруддя видатному українському поету, художнику, громадському та політичному діячу, національному символу України Тарасу Шевченку урочисто відкрили 14 вересня 2019 року в столиці Португалії Лісабоні.

Муніципалітет Лісабона надав офіційний дозвіл на встановлення погруддя Тараса Шевченка на площі міста в лютому 2019 року. У березні був підписаний договір про виготовлення пам’ятника українському поету.

У квітні українці у Португалії розпочали збір коштів на погруддя Тарасу Шевченку. Для цього було створено громадську організацію «Montarás» (Associação «Montaras – monumento a Taras Shevchenko»), президентом якої стала Олеся Зарума.

Як відомо, 9 березня відзначають народження Тараса Шевченка, українського поета, художника, мислителя.

10 березня 159 років тому Тарас Шевченко відійшов у вічність у віці 47 років.

Фото: portugal.mfa.gov.ua, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook