Українці в Тунісі провели Шевченківські читання

Українська громада в Тунісі організувала Шевченківськи читання з нагоди 206-ї річниці від дня народження видатного українського поета, письменника, мислителя Тараса Шевченка.

Відеоогляд читань Укрінформу надала українська письменниця Наталія Хаммоуда, яка мешкає в Тунісі.

«Цього року українці в усьому світі відзначають 206-ту річницю від дна народження Тараса Григоровича Шевченка. Українці в Тунісі також не залишилися осторонь цієї славетної дати. Ми організували Шевченківські читання, на яких кожен бажаючий міг прочитати свій улюблений вірш та заспівати пісню, аби відзначити славетного українця, який залишиться пророком України на всі віки», - зазначила Наталія Хаммоуда.

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У рамках читань пролунали, зкорема, вірші «Сон» («На панщині пшеницю жала...»), «Світає, край неба палає» (уривок з поеми «Сон»), «Садок вишневий коло хати», пісня на вірш «Думи мої, думи мої», «Не женися на багатій...», «Ну що б, здавалося, слова...».

Відео: Nataliya Хаммоуда