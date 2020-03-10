В СКУ закликали світ посилити тиск і санкції на Росію до повної деокупації Криму і Донбасу

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав підсилити тиск і санкції на Росію до повної деокупації Криму та Донбасу та повного визнання Росією відповідальності за кричущі порушення прав людини на цих незаконно окупованих українських територіях.

Про це в Світовому конґресі українців заявили після оприлюднення днями звіту правозахисної організації Freedom House, йдеться на сторінці СКУ в Faceboоk.

«Політичні переслідування, кричущі порушення прав людини, тортури затриманих, атмосфера страху й залякування в окупованому Росією Криму - основне зі звіту «Свобода у світі», що підготував Freedom House. Цей звіт надав Криму 8 балів зі 100 за глобальним показником свободи і 5 балів зі 100 окупованому Донбасу, надавши ще більше доказів політичних репресій та злочинів, які вчиняє Росія на незаконно окупованому українському півострові та в окупованому Донбасі. Ми закликаємо міжнародну спільноту й усіх друзів України не закривати на це очі. Світовий конґрес українців закликає до підсилення тиску й санкцій на Росію до повної деокупації Криму та Донбасу та повного визнання Росією відповідальності за ці кричущі порушення», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, в оприлюдненому звіті правозахисної організації Freedom House, минулорічний показник України у рейтингу «Свобода у світі» покращився на кілька пунктів в порівнянні з 2018 роком. Водночас, ці дані не відображають умови, що склалися в окупованих Росією Криму та Східному Донбасі.

Як зазначається, Україна лишилася в категорії «частково вільних» країн. Її показник у балах у порівнянні зі звітом за 2018 рік дещо зріс. Тепер вона має 62 бали з можливих 100 (найгірший можливий показник – 0), що на два пункти більше за попередній період.

Звіт по окупованому Криму та Східному Донбасу Freedom House опублікував окремо від загального про Україну. Правозахисники визначили ці території, як «не вільні».

Крим отримав лише 8 балів зі 100. «Політичні права» там експерти оцінили в - 2 з 40 балів, а «громадянську свободу» – в 10 з 60.

«Окупаційна влада жорстко обмежує політичні та громадянські права, унеможливила професійну діяльність незалежних ЗМІ і застосовує антитерористичні статті, а також інші норми законодавства для боротьби з опозиційними проявами», – йдеться у звіті.

Значна кількість українців була депортована або іншим чином змушена залишити територію Криму. Кримські татари, корінне населення Криму, багато хто з яких відкрито виступає проти російської окупації, піддаються жорстким репресіям з боку влади.

Ситуація у Східному Донбасі, на думку правозахисників, ще гірша. Територія отримала 5 зі 100 можливих балів. За «політичні права» регіон отримав -1 бал, за «громадянську свободу» – 6.

Як зазначається, місцева влада перебуває в руках так званих Донецької та Луганської народних республік («ДНР» та «ЛНР», відповідно), які проголосили свою незалежність, але не були визнані жодною країною світу, у тому числі Росією.

Обидві республіки повністю залежать від Москви у фінансовому відношенні та в контексті постачання бойовиків та зброї, а їхні лідери відкрито виступають за приєднання до Російської Федерації. Політична діяльність на цих територіях жорстко контролюється силами безпеки, не залишаючи місця для повноцінної опозиції.

Місцеві ЗМІ також знаходяться під жорсткими обмеженнями, а користувачі соціальних мереж зазнають арештів за свої критичні дописи. Верховенство права та громадянські свободи загалом не дотримуються.

Загалом, з проаналізованих 195 країн і 15 територій «вільних»було 83 країни і 1 територія, «частково вільних» – 63 країни і 4 території і «не вільних»– 49 країн і 10 територій.