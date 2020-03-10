В СКУ закликали світ посилити тиск і санкції на Росію до повної деокупації Криму і Донбасу

В СКУ закликали світ посилити тиск і санкції на Росію до повної деокупації Криму і Донбасу

Укрінформ
Світовий конґрес українців (СКУ) закликав підсилити тиск і санкції на Росію до повної деокупації Криму та Донбасу та повного визнання Росією відповідальності за кричущі порушення прав людини на цих незаконно окупованих українських територіях.

Про це в Світовому конґресі українців заявили після оприлюднення днями звіту правозахисної організації Freedom House, йдеться на сторінці СКУ в Faceboоk.

«Політичні переслідування, кричущі порушення прав людини, тортури затриманих, атмосфера страху й залякування в окупованому Росією Криму - основне зі звіту «Свобода у світі», що підготував Freedom House. Цей звіт надав Криму 8 балів зі 100 за глобальним показником свободи і 5 балів зі 100 окупованому Донбасу, надавши ще більше доказів політичних репресій та злочинів, які вчиняє Росія на незаконно окупованому українському півострові та в окупованому Донбасі. Ми закликаємо міжнародну спільноту й усіх друзів України не закривати на це очі. Світовий конґрес українців закликає до підсилення тиску й санкцій на Росію до повної деокупації Криму та Донбасу та повного визнання Росією відповідальності за ці кричущі порушення», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, в оприлюдненому звіті правозахисної організації Freedom House, минулорічний показник України у рейтингу «Свобода у світі» покращився на кілька пунктів в порівнянні з 2018 роком. Водночас, ці дані не відображають умови, що склалися в окупованих Росією Криму та Східному Донбасі.

Як зазначається, Україна лишилася в категорії «частково вільних» країн. Її показник у балах у порівнянні зі звітом за 2018 рік дещо зріс. Тепер вона має 62 бали з можливих 100 (найгірший можливий показник – 0), що на два пункти більше за попередній період.

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Звіт по окупованому Криму та Східному Донбасу Freedom House опублікував окремо від загального про Україну. Правозахисники визначили ці території, як «не вільні».

Крим отримав лише 8 балів зі 100. «Політичні права» там експерти оцінили в - 2 з 40 балів, а «громадянську свободу» – в 10 з 60.

«Окупаційна влада жорстко обмежує політичні та громадянські права, унеможливила професійну діяльність незалежних ЗМІ і застосовує антитерористичні статті, а також інші норми законодавства для боротьби з опозиційними проявами», – йдеться у звіті.

Значна кількість українців була депортована або іншим чином змушена залишити територію Криму. Кримські татари, корінне населення Криму, багато хто з яких відкрито виступає проти російської окупації, піддаються жорстким репресіям з боку влади.

Ситуація у Східному Донбасі, на думку правозахисників, ще гірша. Територія отримала 5 зі 100 можливих балів. За «політичні права» регіон отримав -1 бал, за «громадянську свободу» – 6.

Як зазначається, місцева влада перебуває в руках так званих Донецької та Луганської народних республік («ДНР» та «ЛНР», відповідно), які проголосили свою незалежність, але не були визнані жодною країною світу, у тому числі Росією.

Обидві республіки повністю залежать від Москви у фінансовому відношенні та в контексті постачання бойовиків та зброї, а їхні лідери відкрито виступають за приєднання до Російської Федерації. Політична діяльність на цих територіях жорстко контролюється силами безпеки, не залишаючи місця для повноцінної опозиції.

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Місцеві ЗМІ також знаходяться під жорсткими обмеженнями, а користувачі соціальних мереж зазнають арештів за свої критичні дописи. Верховенство права та громадянські свободи загалом не дотримуються.

Загалом, з проаналізованих 195 країн і 15 територій «вільних»було 83 країни і 1 територія, «частково вільних» – 63 країни і 4 території і «не вільних»– 49 країн і 10 територій.

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