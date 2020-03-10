У найбільшій бібліотеці Норвегії створено «українську поличку»

У центральній книгозбірні міста Осло Бібліотеці імені Дайхмана відкрито «українську поличку», на якій представлена класична і сучасна українська література англійською мовою.

Про це повідомляється на офіційному вебсайті Посольства України в Норвегії.

«У Норвегії триває реалізація проєкту зі створення у місцевих публічних бібліотеках «українських поличок». Цього разу церемонія відкриття «української полички» відбулася 6 березня 2020 року у центральній бібліотеці міста Осло – Бібліотеці імені Дайхмана, яка є найстарішою та найбільшою за книжковими фондами публічною бібліотекою Норвегії», - йдеться у повідомленні.

Під час церемонії Посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк передав Бібліотеці імені Дайхмана добірку книг українських авторів в англійських перекладах, а також англомовних видань, присвячених Україні та українській тематиці.

«Динамічний розвиток українсько-норвезького партнерства сприяє суттєвому посиленню уваги у норвезькому суспільстві до України, її історії та культури. Дуже важливо, щоб цю зацікавленість норвежців у кращому розумінні України могли задовольняти такі постаті, як Тарас Шевченко та Леся Українка, а також найкращі сучасні українські автори, як-то: Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ліна Костенко, Андрій Курков, Марія Матіос, Василь Шкляр та інші», – підкреслив Посол України в Норвегії.

Директор бібліотеки Кнут Скансен висловив вдячність послу України за цю важливу ініціативу, підтвердивши значне зростання інтересу до України у Норвегії. У цьому зв’язку він підтримав пропозицію щодо організації у приміщенні книгозбірні літературних вечорів за участі українських авторів, а також інших заходів з метою підвищення обізнаності у норвезькому суспільстві з українською культурою.

Учасники церемонії відзначили символізм відкриття «української полички» як одного з перших заходів у Бібліотеці імені Дайхмана після її нещодавнього переїзду до нової сучасної будівлі у центрі Осло.

Крім творів художньої літератури, «українська поличка» включатиме низку книг українських та іноземних авторів, присвячених історії України, на кшталт дослідження Енн Епплбаум «Червоний голод – сталінська війна проти України» та історичної праці Сергія Плохія «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності». Її складовими також будуть добірка творів, присвячених сучасній українській культурі, книги для дітей, низка фотоальбомів, туристичних путівників та інші видання.

Читайте також: Голову Асоціації українців в Ірландії нагородили орденом за допомогу Україні

Книги з «української полички» у Бібліотеці імені Дайхмана можна буде замовити з усіх публічних бібліотек усіх міст та населених пунктів Норвегії.

Найближчим часом, зокрема, після завершення інвентаризації адміністрацією книгозбірні отриманих книг, їхній повний перелік буде оприлюднено на офіційному вебсайті Посольства України в Норвегії та його сторінці у Facebook.

Фото: norway.mfa.gov.ua