Голову Асоціації українців в Ірландії нагородили орденом за допомогу Україні

Голова Асоціації Українців в Республіці Ірландія (АУРІ) Микола Круцик отримав орден «За розбудову України» від громадськоі організаці «Всеукраїнське об'єднання громадян «Країна»

Про це повідомляється на сторінці онлайн-газети Української громади в Ірландії «Ірландська Хата» у Facebook.

«Вітаємо голову Асоціації українців в Республіці Ірландія Миколу Круцика із нагородженням орденом «За розбудову України». Почесна відзнака від громадської організаці «Країна» була видана за представленням волонтерів та бійців, з якими він співпрацював від самого початку російсько-українськоі війни», - йдеться у дописі.

Зазначається, що українцям в Ірландії вдалося разом багато зробити за ці роки для підтримки співвітчизників в Україні: зокрема, зібрано чимало грошей та відправлено допомоги, проведено інформаційних заходів і мітингів. «На початку війни була паніка і хаос - сьогодні ж ми організовані, маємо чіткі задачі, лупаємо цю скелю всі разом і є однією із найактивніших закордонних діаспор», - йдеться у дописі.

Як зауважується, організація цієї діяльності і людей, яким не байдужа доля Украіни, - це у великій мірі заслуга Миколи Круцика. «Тож ми його заслужено вітаємо і дякуємо за багаторічну роботу!», - додали в «Ірландській Хаті».

У свою чергу, голова АУРІ зазначив, що усі отримані ним нагороди – це «нагороди української громади в Ірландії».

«Упродовж багатьох років я маю честь і можливість бути головою і представляти на всіх рівнях Асоціацію Українців в Ірландії (АУРІ), українців в Ірландії. Бути членом всесвітніх мереж, рухів і т.д. Поіздки на схід (України – ред.), допомога бійцям, дітям, сім’ям, акції, проєкти, тісна співпраця зі справжніми волонтерами України, українськими громадами світу. Саме за це хочу подякувати всім, хто довірився мені, дали можливість говорити від нас всіх, представляти нас як потужну діаспору в Ірландії, бути одним із виконавців в різних проєктах і задумах. Тому всі нагороди є нашими спільними відзнаками», - написав Микола Круцик у Facebook.

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Він зазначив, що «кожний з нас підтримує і робить все можливе не задля нагороди». «Нагороди - це тільки підвердження нашої діяльності щодо зміцнення та розбудови незалежної України. Найважливішим є те, хто нагороджує і хто оцінює нашу роботу як народних дипломатів, захисників, волонтерів закордонного українства», - зауважив голова АУРІ.

Серед отриманих відзнак Микола Круцик, зокрема, назвав пам’ятну медаль «100 років дипломатичної служби», вручену в лютому в Посольстві України в Ірландії, нагороду від бійців, волонтерів та звільнених полонених тощо.

Фото: Ірландська Хата, Mykola Krutsyk у Facebook