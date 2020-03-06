В Австралії пішов з життя один з провідних діячів української діаспори в Австралії Юрій Менцінський

У Сіднеї 5 березня не стало багаторічного активіста української громади Австралії Юрія Менцінського.

Про це повідомив співголова Союзу українських орагнізацій Австралії (СУОА) Стефан Романів у Facebook.

«Управа CУОA ділиться сумною вісткою, що 5 березня 2020 в Сіднеї, Австралії, після недуги на 84-му році життя упокоївся в Бозі громадсько-політичний діяч Юрій Менцінський», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Юрій Менцінський був довголітнім членом управи CУОA та головою різних складових частин CУОA: ОУГНПВ, Осередку CУМ ім Тараса Чупринки в Cіднеї, Ліґи визволення України, Об’єднання українських громад, Фундації українознавчих студій тощо.

Він також був членом управи різних церковних організацій та до самої смерті працював «в ділянці зовнішних зв' язків».

Юрій Менцінський за життя брав активну участь в культурно-мистецьких одиницях на терені Нового Південного Уельсу.

У СУОА висловили дружині покійного Ользі, дітям і онукам найглибші співчуття з приводу втрати мужа, батька, дідуся. «Співчуваємо з друзями та подругами, котрі в рядах українського суспільства на терені Австралії та поза нею діяли на ниві кращої України», - йдеться у дописі.

Як зазначається, похорон Юрія Менцінського відбудеться у церкви Св. Андрія в Лідкомбі, в четвер, 12 березня.

Фото: ukrpohliad.org