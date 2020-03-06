У Казахстані пройшли заходи, присвячені творчості Тараса Шевченка

Культурні заходи, присвячені творчості українського поета, митця і громадського діяча Тараса Шевченка, відбулися в Казахстані з нагоди 206-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря.

Про це повідомляє Посольство України в Казахстані у Facebook.

5 березня 2020 року в Національній академічній бібліотеці Республіки Казахстан в рамках Шевченківських днів проведено захід, присвячений творчості видатного українського поета, художника і мислителя, Великого Кобзаря, акина Таразі - Тараса Григоровича Шевченка. Захід організований столичним Українським Культурним Центром «ВАТРА» за підтримки Посольства України в Республіці Казахстан», - йдеться удописі.

Нагадується, що в цьому році відзначається особлива дата – 170 років від прибуття засланця Тараса Шевченка на казахську землю.

Як повідомляється, до програми заходу увійшла презентація книжкової виставки творів Т.Г.Шевченка та досліджень про нього (з фондів НАБ РК, КІЦ при ПУ в РК, бібліотеки Українського Культурного Центру «ВАТРА») та презентація виставки вишитих картин на мотиви творів Т.Г.Шевченка.

Неабияк вразило гостей декламування віршів Кобзаря українською мовою найстаршими представниками діаспорської організації «ВАТРА».

В посольстві зауважили, що в Національній академічній бібліотеці РК зберігається велика кількість екземплярів різноманітних книжок, серед яких почесне місце займають й твори Кобзаря. Найбільш видатними є збірники творів Т.Шевченка 1914 року українською мовою та 1939 року казахською мовою, написаний латинським алфавітом.

Як зазначається, українське посольство поповнило скарбницю бібліотеки подарунком – ексклюзивними книгами творчості акина Таразі.

Раніше, 1 березня, в день 25-річчя Асамблеї народу Казахстану в Павлодарі розпочався тижневик «Шевченкіняна крокує Надіртишшям» з нагоди 206-річчя від дня народження Тараса Шевченка, повідомляється на сторінці асоціації «Українці Казахстану» в Facebook.

Як зазначається, в конференц-залі обласного Будинку дружби було проведено фінал конкурсу декламаторів творів Кобзаря і творів про нього серед учнів українського відділення школи національного відродження імені Каната Даржуманова. Конкурсному журі у складі почесних ветеранів педагогічної праці Леоніді Рябініній, Анатолієві Невмиваці і заступникові директора школи Жамал Байманової було нелегко з визначенням переможців та призерів конкурсу, його учасники дуже кваліфіковано та рівно демонстрували декламаторські здібності.

Переможці та призери конкурсу нагороджені дипломами трьох ступенів, їм вручено коштовні подарунки. Листи подяки та сувеніри отримали всі учасники конкурсу.

Крім того, переможці та призери конкурсу отримали право виступити у великій літературно-музичній композиції «Ми бачимо тебе, Тарасе, крізь століття» в день народження поета 9 березня.

Як зазначається, своєрідним феноменом конкурсу була участь у ньому чотирьох дітей із родини Тетяни і Ярослава Головчуків, троє з яких стали переможцями та призерами заходу. З цієї нагоди голова Товариства української культури ім. Т. Г. Шевченка Михайло Парипса вручив Тетяні Головчук лист-подяку та сувенір за кваліфіковану підготовку дітей та їх успішний виступ у конкурсі.

Учасники та гості конкурсу ознайомилися з цікавою книжковою виставкою творів Тараса Григоровича та творів про нього, послухали пісень на слова Кобзаря у виконані молодіжних та дитячих вокальних гуртів і окремих виконавців, переглянули фільм «Шевченко в Казахстані».

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Фото: Посольство України в Республіці Казахстан, Михайло Парипса у Facebook