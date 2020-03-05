Товариство українців у Фінляндії запрошує на серію весняних майстер-класів

Сімейний клуб «Товариства українців у Фінляндії» запрошує 7 березня на перший майстер-клас із весняної програми.

Про це йдеться на сторінці товариства у Facebook.

«Ласкаво просимо завітати до Сімейного клубу при підтримці Товариства українців у Фінляндії усіх, хто хоче познайомитися з місцевими українцями, кого цікавить образотворче мистецтво, розвиток моторики, творчого мислення й посидючості та приємна затишна атмосфера! У великих і маленьких діточок є гарна нагода плідно провести час і створити подарунки своїм матусям і сестричкам з нагоди Міжнародного жіночого дня», - йдеться у дописі.

Під час майстер-класу його учасники робитимуть прикраси для волосся: обідки і стрічки, а також (за бажанням) прикраси з намистин.

Захід, що розпочнеться о 13:00, відбудеться за адресою: Leikkipuisto Lehdokki, Kasöörinkatu 3, 00520 Гельсінкі.

Він стане першим у серії весняних майстер-класів, запланованих Сімейним клубом на березень-травень цього року. Серед них, зокрема, заняття з писанкарства до Великодня (4 квітня), із виготовлення прикрас до Дня матері (9 травня), до Дня вишиванки (23 травня) тощо.

Детальніше з переліком запланованих занять можна ознайомитися тут.

Фото: Lilja Verma‎