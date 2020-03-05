В СКУ подякували Пристайку та привітали заяву нового керівника МЗС Кулеби щодо закордонних українців

У Світовому конґресі українців (СКУ) привітали заяву новопризначеного міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо закордонних українців як важливого пріоритету його діяльності на новій посаді.

В СКУ також подякували ексміністру закордонних справ і новопризначеному віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадиму Пристайку за роботу на чолі Міністерства закордонних справ України, йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Ми дякуємо Вадиму Пристайку за його роботу на посаді міністра закордонних справ та переконані, що у новій ролі він продовжить працювати задля зміцнення європейських та євроатлантичних прагнень України. Ми також вітаємо заяву нового міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо закордонних українців як важливого пріоритету діяльності на посаді міністра», - зазначається у дописі.

У СКУ також запевнили, що «Світовий конґрес українців готовий і надалі сприяти розбудові зв’язків між діаспорою та Україною та разом відстоювати інтереси українців, де б вони не жили».

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 березня, Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну України, який очолив Денис Шмигаль. Колишній глава МЗС Вадим Пристайко став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У свою чергу, Дмитро Кулеба, який займав цю посаду, став міністром закордонних справ.

Дмитро Кулеба назвав п’ять пріоритетів у своїй роботі на цій посаді. Він, зокрема, пообіцяв, що дипломати робитимуть усе, щоб кожен українець пишався Батьківщиною.

«Я буду активно заохочувати закордонних українців не розривати зв’язки з Батьківщиною. Аби мотивувати кожного, хто хотів би повернутися додому. Аби надихати кожного, хто готовий бути адвокатом України в країні свого проживання», - наголосив міністр.