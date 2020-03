В Огайо відбулося виїзне консульське обслуговування українців

У штаті Огайо в США днями пройшло виїзне консульське обслуговування громадян України.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США в Facebook.

«1 березня співробітники Посольства України в США здійснили виїзне консульське обслуговування громадян України до штату Огайо. Консульські працівники Посольства приймали українців Америки у м.Парма у приміщенні, яке люб’язно надала парафія Української греко-католицької церкви Покрови Пресвятої Богородиці», - йдеться у дописі.

У посольстві зазначили, що були надзвичайно раді надати українцям, що знаходяться за кордоном, зручну та швидку можливість на місці вирішити необхідні консульські питання, адже Огайо є одним зі штатів з найбільшою за чисельністю українською громадою в США.

Повідомляється, що під час виїзного обслуговування українськими консульськими працівниками було вчинено близько 130 консульських дій. Найбільш поширеними серед них були, зокрема, клопотання на оформлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон, оформлення довіреностей та інших нотаріальних дій, здійснення реєстрації новонароджених дітей громадянами України та консульський облік.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США у Facebook