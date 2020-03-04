Спілка української молоді придбала й передала обладнання та медикаменти українським бійцям

Члени Спілки української молоді (СУМ) придбали і передали обладнання та медикаменти українським воїнам.

Про це йдеться на сайті СУМ.

«Днями завершилась сумівська волонтерська поїздка в зону проведення російсько-української війни на схід України. На зібрані членами СУМ кошти були закуплені засоби захисту, засоби дистанційного спостереження, пальне, медикаменти, запчастини, здійснено ремонт декількох автомобілів тощо», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках волонтерської поїздки на схід України сумівці відвідали декілька добровольчіх підрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, а також позиції медичного батальйону «Госпітальєри».

У СУМ висловили «щиру подяку сумівцям та їхнім друзям з усього світу, які долучились в такий спосіб до допомоги зихисникам України в протистоянні ворогові та боротьбі за Честь України».

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Фото: сторінка СУМ в Україні у Facebook