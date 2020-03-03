Канадська Місісаґа прийняла Молодіжний фестиваль українського танцю

Канадська Місісаґа прийняла Молодіжний фестиваль українського танцю

Фото, відео
Укрінформ
Молодіжний фестиваль українського танцю відбувся в місті Місісаґа за участі українських ансамблів Канади.

Відеоролики з виступами учасників розміщено на сторінці фестивалю у Facebook.

Свою майстерність продемонстрували ансамблі «Барвінок» (Місісаґа), «Десна» (Торонто), «Чайка», школа мистецтв «Україна» (Торонто).

«Вітаємо усі танцювальні колективи, які виступили на фестивалі, за прекрасну роботу!», - зазначили організатори заходу.

У рамках свята танцювальні колективи презентували танці, музику та костюми з різних регіонів України.

Фестиваль відбувся у Living Arts Centre.

Фото: YouTube; Youth Festival of Ukrainian Dance, Javier Aponiuk Sawicz у Facebook

Відео: Ukiedrums,Youth Festival of Ukrainian Dance

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