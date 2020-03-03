Українців у Бельгії запрошують на зустріч з «донецьким Бенксі» Сергієм Захаровим

Клуб українців у Бельгії «Едельвейс» запрошує на зустріч «Малюнки, ціною в життя» з відомим донецьким митцем Сергієм Захаровим, яка відбудеться 6 березня в Антверпені.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Він (Сергій Захаров - ред.) дуже цікава людина, талановитий художник. Прийти на зустріч з ним, познайомитись, вислухати його розповіді - це честь для кожного українця, бо ми живемо і не задумуємося, що завтра наш світ може перевернутись з ніг на голову за лічені секунди, що те, що було білим, стане чорним, що наше життя відсьогодні буде належати не нам, а комусь, хто прийшов у наше місто чи село і встановлює свої порядки. І тільки від нас самих залежить, ким ми станемо - пристосуванцями, які продовжать життя, як хробаки, чи борцями, ризикуючи кожної миті. Саме шлях борця вибрав Сергій Захаров в 2014 році, коли окупант ступив на українську землю», - йдеться у Facebook.

Розповідається, що Сергій родом з Донецька, і коли на Донбас прийшов російський окупант, художник не зміг мовчати - за допомогою пензля розпочав свою війну проти ворога. «Окупаційна влада шаленіла від його робіт, які Сергій розвішував власноруч по місту, і розпочала його переслідувати. Через якийсь час Сергій загримів «на підвал», - зазначається у повідомленні.

Зустріч, що розпочнеться о 19:00, відбудеться за адресою: Prekersstraat 25, 2000 Antwerpen, België. Вхід безкоштовний.

Читайте також: В Казахстані тривають Дні української культури

Як повідомлялося, Сергій Захаров, якого ЗМІ охрестили «донецьким Бенксі», прославився завдяки своїм сатиричним графіті проросійських терористів, які він залишав на стінах окупованого Донецька.

Захаров є засновником арт-проєкту «Мурзилка», яке з березня по серпень 2014 року виставляло на вулицях Донецька карикатурні образи нової окупаційної адміністрації та їх пособників.

За свою діяльність потрапив під репресії бойовиків. Художник провів 6 тижнів у полоні терористів, зазнав побиття й тортурів, імітацію розстрілу тощо.

Митець є автором графічного роману «Діра» про виживання і терор в ОРДЛО. Цей твір перекладено більш ніж 10 мовами, щоб донести світові правду про реалії російської агресії і окупації на Донбасі.

Фото: Едельвейс / Edelweiss у Facebook