Українців у Бельгії запрошують на зустріч з «донецьким Бенксі» Сергієм Захаровим
Про це йдеться на сторінці події у Facebook.
«Він (Сергій Захаров - ред.) дуже цікава людина, талановитий художник. Прийти на зустріч з ним, познайомитись, вислухати його розповіді - це честь для кожного українця, бо ми живемо і не задумуємося, що завтра наш світ може перевернутись з ніг на голову за лічені секунди, що те, що було білим, стане чорним, що наше життя відсьогодні буде належати не нам, а комусь, хто прийшов у наше місто чи село і встановлює свої порядки. І тільки від нас самих залежить, ким ми станемо - пристосуванцями, які продовжать життя, як хробаки, чи борцями, ризикуючи кожної миті. Саме шлях борця вибрав Сергій Захаров в 2014 році, коли окупант ступив на українську землю», - йдеться у Facebook.
Розповідається, що Сергій родом з Донецька, і коли на Донбас прийшов російський окупант, художник не зміг мовчати - за допомогою пензля розпочав свою війну проти ворога. «Окупаційна влада шаленіла від його робіт, які Сергій розвішував власноруч по місту, і розпочала його переслідувати. Через якийсь час Сергій загримів «на підвал», - зазначається у повідомленні.
Зустріч, що розпочнеться о 19:00, відбудеться за адресою: Prekersstraat 25, 2000 Antwerpen, België. Вхід безкоштовний.
Як повідомлялося, Сергій Захаров, якого ЗМІ охрестили «донецьким Бенксі», прославився завдяки своїм сатиричним графіті проросійських терористів, які він залишав на стінах окупованого Донецька.
Захаров є засновником арт-проєкту «Мурзилка», яке з березня по серпень 2014 року виставляло на вулицях Донецька карикатурні образи нової окупаційної адміністрації та їх пособників.
За свою діяльність потрапив під репресії бойовиків. Художник провів 6 тижнів у полоні терористів, зазнав побиття й тортурів, імітацію розстрілу тощо.
Митець є автором графічного роману «Діра» про виживання і терор в ОРДЛО. Цей твір перекладено більш ніж 10 мовами, щоб донести світові правду про реалії російської агресії і окупації на Донбасі.
Фото: Едельвейс / Edelweiss у Facebook