У Ризі завершилася книжкова виставка, на якій представили велику українську програму

В латвійській столиці пройшли останні заходи української програми в рамках «Латвійської книжкової виставки-2020».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

2 березня, після закінчення Латвійської книжкової виставки-2020, яка відзначилася значною українською програмою, представлені на ній сучасні українські книги різної тематики були офіційно передані до фондів головних бібліотек Латвії.

Зокрема, книги до фонду Латвійської національної бібліотеки прийняла виконавчий директор ЛНБ Дзінтра Мукане. Директорка Академічної бібліотеки Латвійського університету Вента Коцере отримала українську літературу, яка поступила до Українського інформаційного центру бібліотеки. Директорка Ризької української середньої школи Лідія Кравченко подякували за дитячу та юнацьку літературу, передану до шкільної бібліотеки.

В церемонії передачі книг брали участь та зробили дарчі підписи українські автори Роман Зіненко (автор книг «Іловайський щоденник», «Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії»), Ліза Нєвєжина (креативна агенція «Green Penguin»), організатори стенду Української книги Наталя Шилова та Володимир Іваницький (Центр культури «Латвія - Україна / Latvija – Ukraina»), а також Посол України в Латвії Олександр Міщенко (захід проходив за сприяння Посольства України).

Напередодні, у неділю, 1 березня, пройшов останній захід української програми «Латвійської книжкової виставки-2020» - презентація мультфільмів з мультсеріалу проєкту «Книга-мандрівка. Україна». Подія зібрала багато українських дітей та їхніх батьків з Риги, дехто спеціально приїхав з сусідньої Естонії. Презентація, яка планувалася на 45 хвилин, з дозволу організаторів виставки тривала більше години. Малеча радісно сприймала просвітницькі мультики. Після перегляду авторка Ліза Нєвєжіна розіграла серед дітлахів кілька екземплярів нової книги з просвітницького проєкту «Ці дивовижні українці».

Як повідомляв Укрінформ, з 28 лютого по 1 березня 2020 року в Ризі проходив Латвійська книжкова виставка, у рамках якої був представлений стенд «Українська книга». У заході, серед інших, взяли участь письменники та видавці з України.

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Фото: Центр культури “Латвія-Україна”; Олег Кудрін, Укрінформ; Посольство України в Латвії