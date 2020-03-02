Українська громада Таллінна відсвяткувала Масницю

В Українському культурному центрі в Старому Таллінні у неділю пройшло веселе святкування традиційного народного свята Масниці, в якому брали участь українці з різних міст Естонії.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла президент Конгресу українців Естонії Віра Коник.

«Ми вже третій рік святкуємо українську Масницю. Заради цього до Таллінна з Кохтла-Ярве приїхала керівниця тамтешнього Українського музею Тетяна Івушкіна та її гурт «Перелаз». Також в святкуванні брав участь В’ячеслав Венчура з ансамблю «Оксамит» (Запоріжжя), який зараз перебуває в Естонії», - розповіла Коник.

Вона зазначила, що на святі було багато дітей, молоді, які з великим зацікавленням долучилися до народних звичаїв та обрядів. Зокрема, на Масницю, яку в народі також називають Бабським тижнем, неодруженим хлопцям чіпляють колодки, з якими вони ходять. Парубки також «відкуплюються» цукерками або співом, танцем за те, що не одружилися протягом минулого року. Були й окремі конкурси для подружніх пар. Потім присутні закликали весну, розбирали журавликів із солодкого тіста.

Святкування проходило в Українському культурному центрі (керівник – Анатолій Лютюк), розташованому в Старому Таллінні. Сама атмосфера цього місця якнайкраще підходить до старовинного дійства.

Серед інших на свято завітав настоятель талліннської української православної громади Естонської Апостольської православної церкви Константинопольського патріархату о.Іван Христенко.

«Багато хто звик до того, що існує таке традиційне російське свято «широкая русская Масленица» з неодмінними млинцями. Але ж у нас є традиції свого свята, в тому числі кулінарні, які більш цікаві та різноманітні. Про це й говорить і велика кількість назв цього свята: Масниці, Масляна, Запуста, Сиропуст, Колодій. Радісно, коли відроджуються старі традиції веселого народного святкування», - резюмувала Віра Коник.

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Фото: Віра Коник, Союз українок Естонії - Ukrainian Women's Association of Estonia

Відео: Союз українок Естонії