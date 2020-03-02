В Українській школі в Аделаїді розпочинаються заняття з української мови для дорослих

В Українській суботній школі в Аделаїді 3 березня відкриваються заняття з української для дорослих.

Про це повідомила директорка школи Ірина Кваснюк на сторінці закладу в Facebook.

«Дорогі друзі, у вівторок, 3 березня, о 18:30 розпочинаються заняття з української мови для дорослих. Вчити мову ніколи не пізно, тож, якщо ви зацікавлені в цьому чи маєте якісь запитання, - будь ласка, контактуйте зі мною», - написала Ірина Кваснюк.

Фото: Iryna Kvasniuk‎