У мережі ІКЕА продають картину, зроблену зі світлини українки в Ірландії
Про це повідомляється на сторніці онлайн-газети Української громади в Ірландії «Ірландська Хата» у Facebook.
«Картина на фото - нині бестселер у міжнародній мережі ІКЕА і продається по всьому світі. А надрукована ця краса із фото нашої українки Tanya Maryshko, що проживає у Дубліні», - йдеться у дописі.
Як зазначається, згадане фото представники ІКЕА знайшли не на фотостоках, а напряму на сторінці Тетяни в Instagram.
Повідомляється, що, окрім захоплення фотографією, Тетяна Маришко в Instagram пише багато статей і роздумів, «і там теж є трішки української Ірландії».
«Маємо чим пишатися, коли світові мережі визнають талановитість наших украінок», - зазначається у дописі.
I wanted to act really cool. But I’m not really cool about it to be honest and I’m totally cool about being uncool about a photo taken by me now being sold in IKEA. IKEA worldwide! So here’s my totally unhumble brag. And can somebody pinch me, please? #antijanuaryblues #ikeaatmine #jj_forum2851
Фото: Ірландська Хата у Facebook, Instagram