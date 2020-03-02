У мережі ІКЕА продають картину, зроблену зі світлини українки в Ірландії

У мережі магазинів ІКЕА у всьому світі продається картина, надрукована з фотографії авторства українки з Ірландії Тетяни Маришко (Tanya Maryshko).

Про це повідомляється на сторніці онлайн-газети Української громади в Ірландії «Ірландська Хата» у Facebook.

«Картина на фото - нині бестселер у міжнародній мережі ІКЕА і продається по всьому світі. А надрукована ця краса із фото нашої українки Tanya Maryshko, що проживає у Дубліні», - йдеться у дописі.

Як зазначається, згадане фото представники ІКЕА знайшли не на фотостоках, а напряму на сторінці Тетяни в Instagram.

Повідомляється, що, окрім захоплення фотографією, Тетяна Маришко в Instagram пише багато статей і роздумів, «і там теж є трішки української Ірландії».

«Маємо чим пишатися, коли світові мережі визнають талановитість наших украінок», - зазначається у дописі.

Сама Тетяна в Instagram поділилася своїми емоцями від того, що її фоторобота продається в магазинах IKEA у всьому світі. «Чи може хтось ущипнути мене?», - питає, серед іншого, українка. Читайте також: В Італії відбудеться творча зустріч з відомим українським письменником Андрієм Курковим

Фото: Ірландська Хата у Facebook, Instagram