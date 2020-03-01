Війна, творчість і незалежна Україна: Концерт у США поєднав історичні паралелі

У Вашингтоні відбувся благодійний концерт на підтримку українських воїнів, який дав відомий український піаніст, виконавець класичної музики Павло Гінтов

Боротьба України у війні за незалежність та збереження українського ідентичного мистецтва насправді мають міцний зв'язок між собою, навіть якщо різниця в часі між подіями та життям ключових постатей вимірюється сторіччями.

Підтвердженням цьому став благодійний концерт у Вашингтоні на підтримку українських воїнів, який водночас був присвячений творчості забутого за радянських часів українського композитора Сергія Борткевича.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, концерт у американській столиці дав відомий український піаніст, виконавець класичної музики Павло Гінтов. Після російської анексії Криму та початку агресії РФ проти України в 2014 році Павло став активістом та одним із ініціаторів протестних акцій у Нью-Йорку проти російських артистів, що підтримали позицію путінського режиму.

Павло Гінтов

"Я радий брати участь у таких заходах, мені приємно, що організатори запрошують", - поділився в коментарі Укрінформу перед виступом у п'ятницю всесвітньо відомий піаніст.

Благодійний концерт за його участі, який пройшов у приміщенні Посольства України в Вашингтоні, ініціювала група "US Ukrainian Activists" з метою збору коштів для Медичного батальйону "Госпітальєри" та кінологічного підрозділу К9, який входить до складу українського війська. Водночас, як розповів Павло Гінтов, його виступ був присвячений відродженню пам'яті про справжній український талант минулого сторіччя.

"Так співпало, що сьогодні ще день народження українського композитора Сергія Борткевича. Це напівзабутий український романтик, якого почали грати в Україні лише останні кілька років", - зазначив відомий піаніст.

Він підкреслив, що насправді дуже важливо поєднувати подібні історичні паралелі – сьогоднішньої боротьби на лінії фронту та життя українських постатей, якими варто пишатися.

Павло Гінтов з портретом Сергія Борткевича

"Композитор Борткевич жив сто років тому, але він був вимушений залишити батьківщину після приходу більшовиків – його творче життя було перекреслено поразкою української незалежності в ті часи. Через те, що він був вимушений емігрувати, його музику ніхто не чув більше ніж півстоліття", - розповів Павло Гінтов.

За словами музиканта, важливо розуміти, що подібні поразки для незалежності України означали втрату й забуття справжніх українських талантів і самородків.

Ярослав Брисюк

Радник-посланник Посольства України в США Ярослав Брисюк, зі свого боку зауважив, що українське дипломатичне представництво в Вашингтоні раде долучитися до організації заходів на підтримку українського війська.

Він зазначив, що посольство не може займатися збором коштів з благодійною метою, натомість створює майданчик для українських організацій, що прагнуть організувати таку підтримку. "Наприклад, попередній концерт у нас відбувся 14 лютого, на якому виступили "Шпилясті Кобзарі" з України", - зауважив дипломат.

Надія Шапоринська

Керівник організації "US Ukrainian Activists" Надія Шапоринська, яка власне ініціювала благодійну акцію, розповіла Укрінформу, чому цього разу були обрані саме "Госпітальєри" та підрозділ К9, для яких організовується підтримка.

"Госпітальєри" – це волонтерський батальйон, який займається збором коштів для поранених або для тих, хто перебуває на реабілітації. Ми вважаємо, що дуже актуально – допомагати таким організаціям, які самі надають підтримку захисникам України", - зауважила вона.

Підрозділ військових кінологів К9, за її словами "виконує вкрай важливу й небезпечну роботу з розмінування районів в зоні бойових дій". Активісти в США вже купували для собак К9 спеціальні окуляри, захист для вух та для лап. "Зараз ми хотіли би придбати щось більш серйозне, наприклад захисні жилети. На жаль, це дороге екіпірування – від $700 та вище", - зауважила Надія Шапоринська.

Вона зазначила, що "US Ukrainian Activists" організують подібні благодійні заходи приблизно двічі на рік. "Сподіваємось, цього разу ми зможемо зібрати хоча б пару тисяч доларів", - додала активістка.

Загалом, на концерті в п'ятницю був аншлаг. Зала, розрахована приблизно на 100 людей, була переповнена – гості продовжували приходити й після того, як почав виступати Павло Гінтов. Він виконав твори Сергія Борткевича й розповів про його долю й творчість. Історичні паралелі навколо української незалежності й ідентичності поєдналися, принаймні на кілька годин у центрі Вашингтона.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

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