В Мельбурні пройде фестиваль українського кіно

Фестиваль українського кіно відбудеться в Мельбурні 20-22 березня.

Про це повідомляється на сторінці Української громади Вікторії у Facebook.

«Українська громада Вікторії із задоволенням оголошує Фестиваль українського кіно в Мельбурні, який відбудеться 20-21 березня в Українському Домі в Ессендоні та 22 березня в Українському Народному Домі в Нобл Парку. Приходь і дивись найновіші українські фільми з нами!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, всі фільми демонструватися українською мовою з англійськими субтитрами.

Зокрема, у п’ятницю, 20 березня, показ відбудеться о 19:00 в Українському Домі (3-11 Russell St, Essendon); в суботу, 21 березня, о 14:00 - в Українському Домі (3-11 Russell St, Essendon).

У неділю, 22 березня, показ розпочнеться о 13:00 в Українському Народному Домі (26 Chandler Rd, Noble Park).

Згідно з інформацією на афіші, у рамках фестивалю покажуть стрічки «Міф» (20 березня), «Людина з табуретом» (21 березня) та «Заборонений» (22 березня).

Як повідомляється, квитки можна купити заздалегідь за посиланням: https://www.trybooking.com/book/event?eid=612044&. Для членів громади діють знижки.

Фото: Association of Ukrainians in Victoria у Facebook