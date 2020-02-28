В словенському місті Тржіч відкриють пам'ятну дошку видатному українцю Івану Боберському

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словенії Михайло Бродович обговорив з мером міста Тржіч урочисте відкриття пам'ятної таблиці відомому українському педагогу, видатному діячу української національної фізичної культури Івану Боберському.

Про це повідомив Посол України в Словенії Михайло Бродович у Facebook.

«26 лютого здійснив регіональну поїздку до м.Тржіч, де провів переговори з мером Б.Сайовіцем та місцевою адміністрацією. Головною метою зустрічі було обговорення урочистого відкриття пам'ятної таблиці відомому українському педагогу, видатному діячу української національної фізичної культури, на честь якого у 2019 р. перейменували ЛДУ фізичної культури, почесному представнику ЗУНР в США та Канаді Івану Боберському, який останні роки свого життя прожив в м.Тржіч, Словенія», - написав дипломат.

Він зазначив, що під час зустрчи «висловили обопільну зацікавленість у посиленні українсько-словенської співпраці, зокрема в культурно-гуманітарній сфері».

Як відомо, Іван Миколайович Боберський (14 серпня 1873 - 17 серпня 1947) — український педагог, організатор, фундатор, теоретик і практик української національної фізичної культури.