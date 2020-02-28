Музей української діаспори поповнився цінним експонатом

Фонди Музею української діаспори збагатилися цінним експонатом – старовинною афішею, присвяченою виступу українського Візантійського хору.

Про це йдеться на сторінці муею у Facebook.

«Музей української діаспори поповнив свою фондову колекцію унікальним експонатом: старовинну афішу, присвячену виступу українського Візантійського хору, подарував музею наш багаторічний партнер, відомий історик, директор Музею української революції та Бібліотеки імені Олега Ольжича Олександр Кучерук», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Візантійський хор – це унікальний хоровий колектив, який виконує співи до греко-католицької літургії українською мовою.

Він був заснований у нідерландському місті Утрехт диригентом та музикознавцем Мирославом Антоновичем в 1951 році.

Основу хору склали українські семінаристи Антоновича, які опинилися в Нідерландах після Другої світової війни. Нині учасниками хору є голландці, але спів і надалі виконується лише українською мовою.

Фото: Укрінформ; Музей української діаспори в Facebook