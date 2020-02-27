Українські воїни, що проходять реабілітацію в Литві, відвідали храм УГКЦ у Вільнюсі

Українські воїни, які отримали поранення в ході АТО/ООС і наразі проходять реабілітацію у литовському Військовому реабілітаційному центрі Друскінінкай, відвідали Церкву Пресвятої Трійці у Вільнюсі.

У церкві було освячено хрест, який встановлять на литовській Горі Хрестів, повідомляє Укрінформ з посиланням на настоятеля храму о. Вінкентія Пелиха (Чин Святого Василія Великого, УГКЦ).

«Це вже стало доброю традицією: українські воїни, які проходять реабілітацію у Друскінінкаї, разом із Рамунасом Шерпатаускасом, що ними опікується у Литві, приходять до нас», - сказав о. Вінкентій.

Настоятель храму провів для українських воїнів екскурсію Василіянським монастирем та церквою Пресвятої Тройці. Після чого було освячено хрест, який буде встановлено на Горі Хрестів у Литві.

«Це 27-й хрест, який буде встановлений українськими воїнами. Так Гора Хрестів стала ще одним історичним місцем, яке міцно пов’язує український та литовський народи», - резюмував настоятель.

Встановлення першого хреста воїнами з України на Горі Хрестів в Литві, поблизу Шяуляя, відбулося 19 квітня 2017 року. Відтоді й була започаткована традиція: українські військові, після завершення реабілітації, в знак подяки литовському народові за підтримку та на пам’ять про своїх побратимів встановлюють на Горі Хрестів хрест, прикрашений литовськими та українськими прапорами та стрічками.

Гора Хрестів — християнська святиня в Литві, місце паломництва. Розташована неподалік дороги Вільнюс-Рига. Є пагорбом, на якому встановлено безліч хрестів, загальна кількість яких складає щонайменше п'ятдесят тисяч.

Точний час виникнення традиції встановлювати хрести на цьому пагорбі наразі невідомий. 7 вересня 1993 року під час візиту до Литви одне розп'яття на Горі Хрестів було встановлене Папою Римським Іоанном Павлом II. Це зробило святиню широко відомою в усьому католицькому світі.

Фото: прес-служба Василіянського монастиря св. Йосафата у Вільнюсі; Олег Кудрін, Укрінформ

Відео - Рамунас Шерпатаускас