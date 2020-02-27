У Римі відкриваються Дні українського кіно

Дні українського кіно в Італії відкриються у четвер, 27 лютого, фільмом Нарімана Алієва «Додому».

Про це повідомляє Посольство України в Римі у Facebook.

«Уже цього четверга - відкриття Днів українського кіно в Італії фільмом «Додому» молодого режисера Нарімана Алієва. Учасник 72-го Каннського кінофестивалю та національний претендент від України на премію «Оскар» як найкращий фільм іноземною мовою, «Додому» вартий того, щоб його подивитись!», - йдеться у дописі.

Показ розпочнеться о 17:30.

У посольстві повідомили, що Дні українського кіно в Італії триватимуть до 1 березня. «З 27 лютого до 1 березня в самому центрі Рима – кінотеатрі Casa del Cinema – на Вас чекають кращі здобутки українського кінематографу останніх років, зустрічі з акторами та режисерами окремих фільмів, та безперечно яскраві емоції», - зазначається у соцмережі.

Усі фільми демонструються мовою оригіналу з італійськими субтитрами.

«Запрошуємо вас долучитися до непересічної події – Днів українського кіно в Італії», - запросили в диппредставництві.

Зокрема, 28 лютого о 17:30 відбудеться показ документального фільму «Міф» про Героя України Василя Сліпака, а о 18:30 – стрічки «Веронські скарби» про повернення музею Верони 17 шедеврів живопису.

Як зазначається на сторінці Посольства, показ фільмів, який планувався у суботу, 29 лютого, та неділю, 1 березня, перенесено на більш пізній термін.

Фото: Укрінформ, Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia в Facebook