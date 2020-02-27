Педагогиня та діячка діаспори Віра Андрушків стала почесним доктором університету в Львові

Педагогині й активній громадській діячці діаспори Вірі Андрушків днями було присвоєно звання «почесний доктор Українського католицького університету» (УКУ).

Про це йдеться на сторінці УКУ в Facebook.

«У Детройті відбулося присвоєння звання «Doctor honoris causa Українського католицького університету» громадській діячці, віцепрезидентці із зовнішніх зв’язків Фундації «Україна — США» Вірі Андрушків», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Віра Андрушків — педагогиня, активна учасниця Союзу українок Америки (СУА). У 1972–1976 роках очолювала в Детройті Комітет в Обороні Переслідуваних в Україні, з 1997 по 1999 була директоркою літніх курсів українознавства Гарвардського Університету.

В 1985–1999 рр. Віра Андрушків викладала у Вейнському (Детройт) та Мічіґанському (Анн Арбор) університетах. З 1999 р. є директоркою програми «Партнерство громад» при Фундації Україна-США у Вашінґтоні.

Після проголошення незалежності України Віра Андрушків активно долучилась до розвитку бізнес-освіти в Україні. Зокрема, впродовж багатьох років вона допомагала організувати стажування студентам новоствореного Львівського Інституту Менеджменту в Бізнес-школі Вейнського університету. Пізніше Віра Андрушків очолювала Детройтську округу Союзу українок Америки.

З початком війни на сході України Союз українок Америки з активним залученням Віри Андрушків почав допомагати українським добровольцям, надсилав продовольство й одяг як для бійців, так і для переселенців.

Завдяки фінансуванню Союзу українок Америки в Українському католицькому університеті відкрили Центр психологічного консультування УКУ «Простір надії». Тут всі, хто постраждали від війни, можуть отримати безкоштовно фахову психологічну/психотерапевтичну допомогу за чинними міжнародними протоколами.

Від початку діяльності Української католицької освітньої фундації в Детройті Віра Андрушків залучилася до активної підтримки УКУ, очоливши Комітет приятелів у Детройті, а до розвитку Lviv Business School (LvBS) порадами та контактами.

Фото: ucu.edu.ua, Український католицький університет UCuniversity у Facebook