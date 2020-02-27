Коронавірус: Посольство в Ірані цілодобово відстежує ситуацію та готове допомагати українцям

У Посольстві України в Ісламській Республіці Іран з огляду на поширення в Ірані коронавірусу Covid-19 повідомили, що стежать за ситуацією цілодобово та готові допомагати громадянам України в разі необхідності.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Посольство у цілодобовому режимі відслідковує епідеміологічну ситуацію в Ірані й готове надати громадянам Україну допомогу в межах своїх повноважень. У разі загрози життю чи здоров’ю громадян прохання невідкладно інформувати Посольство за номером «гарячої лінії» +98 912 843 6681», - зазначили в дипустанові.

У посольстві також вчергове закликали громадян України вживати превентивних заходів та дотримуватися рекомендацій відповідних відомств щодо протидії захворюванню на коронавірусну інфекцію.

Раніше на своїй сторінці у соцмережі посольство України у зв’язку з підтвердженими в Ірані випадками зараження та смерті від коронавірусу Covid-19 звернулося до українців в цій країні з проханням дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Також було запропоновано ознайомитися з додатковими рекомендаціями, опублікованими на сайті Центру громадського здоров’я.

Як повідомлялося, в Ірані від коронавірусу померли вже 22 особи, кількість інфікованих осіб складає 141 особу. Наразі вірус вже зафіксований у 20 із 31 провінції країни, а найбільшим осередком зараження є місто Кум з 63 підтвердженими випадками.

Експерти занепокоєні можливістю приховування Іраном справжньої кількості загиблих та інфікованих, враховуючи швидке поширення захворювання у країнах Перської затоки, громадяни яких нещодавно відвідували країну.

Читайте також: МЗС радить утриматися від поїздок до двох міст у Південній Кореї

Водночас президент Ірану Хассан Рухані заявив, що в найближчий час не планується вводити карантин у містах, проте визнав, що для встановлення контролю над вірусом країні може знадобитися «від одного до трьох тижнів».

Читайте також: Коронавірус дістався нового регіону в центрі Італії

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: АА