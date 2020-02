Діаспора в Канаді розповіла про допомогу сиротам, переселенцям і захисникам України

В Лізі українців Канади (ЛУК) та Лізі українок Канади відзвітували про гуманітарну допомогу, надану захисникам України та їхнім родинам, переселенцям, сиротам тощо упродовж останніх трьох років.

Про це йшлося під час Трирічних Крайових з’їздів Ліґи українців Канади (ЛУК) та Ліґи українок Канади, які відбулися днями в Торонто, повідомляється на сторінці ЛУК у Facebook.

«Протягом трьох років ЛУК та Ліґа українок Канади підтримали наших українських воїнів, їхні родини, дітей, сиріт та переміщених осіб. Фонд «Приятелі збройних сил України» зібрав та передав понад $2 000 000 CAD (більше 1,5 млн доларів США – ред.) гуманітарної допомоги на схід України», - йдеться у дописі.

Зазначається, що представники ЛУК Орест Стеців, Роман Медик, Богдан Чернявський та Ігор Козак неодноразово їздили на лінію фронту, де зустрічалися з українськими воїнами, обговорювали їхні потреби та гуманітарну допомогу.

Фонд «Ангели-Хоронителі України», яким опікується Ліґа українок Канади, провів медичну місію у Луцьку та величезну роботу з фізичної реабілітації українських воїнів, фінансово підтримавши програму фізичної реалібіталіції в УКУ.

Проєкт сімейної реабілітації для родин воїнів, які страждають від психологічних наслідків війни, зокрема на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), провів двотижневий відпочинково-реабілітаційний табір на Львівщині, в якому взяли участь 20 родин.

Психологічна реабілітації воїнів, ветеранів, політв’язнів російських тюрм, вдів та переміщених дітей продовжилася також у рамках проєкту «Друг Героя». За допомогою спеціально тренованих терапевтичних собак цей проєкт здійснює 250 візитів на рік та щомісячно відвідує 100 осіб, які потребують каністерапії.

Як відомо, фонд «Приятелі ЗСУ» (Friends of Ukraine Defense Forces Fund) створений у 2014 році Лігою українців Канади (League of Ukrainian Canadians (LUC) та Лігою українок Канади (League of Ukrainian Canadian Women (LUCW) у відповідь на російську агресію в Україні.

Своєю місією фонд визначив доставку гуманітарної допомоги українським бійцям на передовій та родинам загиблих і поранених учасників АТО/ООС. Гуманітарна допомога, зокрема, передбачає забезпечення соціально-економічних, медичних, культурних, духовних потреб військових, підтримку родин загиблих.

Фото: League of Ukrainian Canadians у Facebook