В Сурамі розпочинається процес реконструкції будинку-музею Лесі Українки

В грузинському Сурамі розпочався процес реконструкції будинку-музею відомої української поетеси та письменниці Лесі Українки.

Про це повідомило Посольство України в Грузії у Facebook.

«З організації та фінансування Національного агентства збереження культурної спадщини Грузії в Сурамі розпочинається повномасштабний процес реабілітації будинку-музею відомої української поети та письменниці Лесі Українки. Перший етап реабілітаційного проекту передбачає демонтаж музейного простору, який розпочнеться найближчими днями, після визначення шляхом тендеру компанії-виконавця», - йдеться у дописі.

Як зазначається, повна деградація існуючої будівлі була спричинена зсувами, внаслідок чого було вирішено її знести і знову побудувати. «Відповідно до геологічного висновку, виготовленого на підставі архітектурного проекту, який на замовлення Агентства виконав «Арт-Білдінг», нову музейну будівлю будуватимуть у автентичній формі. В результаті реконструкції інфраструктура двору будинку-музею буде оновлена. Музейний простір буде облаштований за сучасними стандартами та адаптований для людей з обмеженими можливостями. Стіни музею та всі його елементи будуть відновлені. Відповідно до міжнародних вимог, будуть влаштовані фондові сховища. Музейна експозиція буде підпорядкована сучасної концепції музеографії будинків-музеїв, що надасть йому більш змістовного навантаження. Реабілітація будинку-музею завершиться в 2021 році», - розповіли у диппредставництві.

Повідомляється, що на підготовчому етапі процесу реабілітації партнером проєкту - муніципалітетом Хашурі музейні експонати були розміщені у тимчасово захищеній зоні, і вони будуть повернені на історичне місце після завершення реконструкції.

Ініціатива відновити меморіальний будинок та музей разом із Національним агентством збереження культурної спадщини Грузії належить Надзвичайному і Повноважному Послу України в Грузії Ігорю Долгову, який бере активну участь у процесі реабілітації.

У вівторок, 25 лютого, генеральний директор Національного агентства збереження культурної спадщини Грузії Ніколоз Антідзе з державним повіреним в регіоні Шида-Картлі Георгієм Ходжеванишвілі та Послом України в Грузії Ігорем Долговим ознайомились в Сурамі з процесом підготовки до реабілітації.

Як зазначається у дописі, Ніколоз Антідзе повідомив про практичний початок робіт з будівництва нового музею Лесі Українки, який має стати центром українсько-грузинської культури в Сурамі. А Національне агентство збереження культурної спадщини Грузії та компанія «Art Building» презентувало проект нової будівлі музею-бібліотеки Лесі Українки в Сурамі, будівництво якої має бути завершено до 150-ї річниці з дня народження Лесі Українки.

Нагадується, що меморіальний музей Лесі Українки у селищі Сурамі Хашурського муніципалітету, відкритий у будинку місцевого дворянина, відомого етнографа XIX століття Ніколоза Абазадзе. У фондах зберігаються матеріали, що стосуються життя та творчості Лесі Українки: збірки поетеси, рукописи, документи різного характеру, зразки образотворчого мистецтва, нумізматичний, фото та етнографічний матеріал. Ініціатором відкриття музею у 1952 році був письменник Георгій Леонідзе.

Крім того, з нагоди 149-ї річниці з дня народження поетеси Посольство України в Грузії провело в Сурамі заходи з відзначення цієї важливої події в культурному житті України та Грузії. Адже останні дні свого земного життя Леся Українка провела саме в цьому мальовничому містечку.

У спільних урочистостях посольства та керівництва Хашурського муніципалітету в особі губернатора регіону Шида Картлі Г.Ходжеванишвілі, члена парламенту Грузії С.Нозадзе, Мера Хашурі Г.Гураспашвілі та Голови товариства Л.Українки в Грузії Т.Гоголадзе взяла учась всесвітньо відома українська поетеса Людмила Скирда.

Під час церемонії покладання квітів до погруддя Л.Українки з урочистими промовами виступили Посол України Ігор Долгов, Людмила Скирда, Голова Національного агентства збереження культурної спадщини Грузії Н.Антідзе.

Учні Сурамської школи №3 ім.Л.Українки виступили зі святковою промовою, під час якої грузинські діти читали українською мовою поезію Лесі Українки та виконували українські пісні й танці.

У рамках заходу виступила українська поетеса Людмила Скирда, яка висловила щиру подяку школі та учням за збереження пам'яті про Лесю Україну, підтримання та розвиток української культури в Сурамі та в Грузії в цілому. На завершення промови Людмила Скирда зробила учасникам подарунок - особисто прочитала свій вірш «Сонет, написаний в Сурамі», а також передала Сурамській школі українські книги та подарунки малечі.

Нагадується, що меморіальний музей Лесі Українки у селищі Сурамі Хашурського муніципалітету, відкритий у будинку місцевого дворянина, відомого етнографа XIX століття Ніколоза Абазадзе. У фондах зберігаються матеріали, що стосуються життя та творчості Лесі Українки: збірки поетеси, рукописи, документи різного характеру, зразки образотворчого мистецтва, нумізматичний, фото та етнографічний матеріал. Ініціатором відкриття музею у 1952 році був письменник Георгій Леонідзе.

Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში у Facebook