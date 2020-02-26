Українці Греції допомогли обладнати ергокухню в госпіталі ветеранів війни в Клевані

Українська громада Греції допомогла в облаштуванні ергокухні в КЗ «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної ради.

Про це повідомили на сторінці закладу в Facebook.

«Небайдужа українська громадо Греції, волонтерська спільнота «Грекобандерівці» - спасибі! Завдяки вашим старанням - зібраним коштам - наш заклад має ергокухню (спеціальна кухня, прилаштована для людей, що пересуваються на візочках та тих, що мають певні фізичні обмеження)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, потрібно ще зробити деякі підключення, аби кухня була діючою.

У госпіталі пообіцяли оприлюднити відео того, як проходитимуть навчання, відновлення чи здобуття побутових навичок, втрачених через поранення, участь у бойових діях ветеранів, які знаходться на реабілітації у центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми.

Як повідомляв Укрінформ, волонтерська спільнота "Грекобандерівці" у січні відправила понад 150 кг смаколиків та необхідних речей і медичних засобів для захисників України, які проходять реабілітацію в Центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравм у с.Клевань. Допомогу зібрали українці в Греції.

Наразі триває збір коштів на гребний тренажер для відновлення ветеранів після поранень в Клеванський реабілітаційний центр.

Як зазначається на сторінці волонтерської спільноти, група "Грекобандерівці" була створена в березні 2016 року для допомоги Україні. "Щоб допомагати бійцям на передовій, родинам учасників бойових дій на сході України, дитячим будинкам, лікарням і переселенцям, ми, українці, що проживають в Греції, об'єднались в одну команду, щоб якомога більше принести користі для нашої Вітчизни", - йдеться у соцмережі.

Фото: КЗ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" РОР в Facebook