Українець з Уханя звернувся до Зеленського і МЗС з проханням допомогти йому евакуюватися

Українець Слава, який не зміг евакуюватися з Уханя 20 лютого через підвищену температуру, звернувся до президента Володимира Зеленського, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та посольства України з проханням допомогти йому повернутися в Україну.

Про це йдеться у відеозверненні, яке є в розпорядженні hromadske.

Хлопець розповів, що на момент евакуації 20 лютого у нього була підвищена температура, тому його залишили в китайському Ухані, який став епіцентром поширення коронавірусу COVID-19.

Слава зазначив, що після трьох аналізів у нього не виявили коронавірус, і додав, що зараз почувається добре.

«Я постійно на зв'язку з посольством України, але якоїсь конкретної інформації щодо нашої евакуації вони надати не можуть. Єдине те, що мені надали, - це те, що я не зможу покинути територію Китаю самостійно, лише за допомогою посольства України», — сказав українець.

«Крім дівчини з собачкою, в Ухані є ще троє українців, яких не евакуювали до України»: Слава — один із них. Через підвищену температуру 20 лютого він мусив залишитися в Китаї. Три аналізи показали, що в нього немає коронавірусу. Хлопець просить евакуювати його на батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Раніше українка Анастасія Зінченко відмовилась від евакуації через те, що на борт літака не пустили її собаку. У посольстві України в Китаї заявили, що Анастасія Зінченко не змогла евакуюватися з провінції Хубей разом зі своїм собакою через те, що влада КНР не надала такого дозволу. У диппредставництві запевнили, що хотіли допомогти українці повернутися додому й декілька разів зверталися до китайської влади з проханням дозволити їй виїхати разом із собакою. Українське посольство запевняє, що влада КНР погодила евакуацію українки без собаки, але вона відмовилася.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Всього на обсервації перебувають 94 людини.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого сьогодні призначено головним державним санітарним лікарем, заявив 26 лютого на брифінгу в Кабінеті міністрів, що в евакуйованих з Китаю українців та іноземних громадян не виявили коронавірусу COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - в епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 - в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098 осіб.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА, Twitter