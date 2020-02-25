У Світовій федерації українських жіночих організації сумують з приводу смерті Олександри Ковальської

У Світовій федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) висловили співчутт з приводу смерті активістки українського жіночого руху та активної діячки СФУЖО Олександри Ковальської.

Про це йдеться на сторінці СФУЖО у Facebook.

«Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) висловлює глибоку скорботу та співчуття з приводу відходу у вічність непересічної особистості та надзвичайної жінки Олександри Ковальської», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Олександра Ковальська була довголітнім учасником українського жіночого руху та активною діячкою СФУЖО. Вона була членкинею Президії Секретаріату Світового конґресу українців від СФУЖО в період 1978-1988 роки, членкинею Верифікаційної Комісії ІІІ Конґрерсу СКУ 1978 року.

На ІІІ Конґресі СКУ 1974 року Олександра Ковальська була першою заступницею Голови Комісії з прав дюдини, її також обрали до Контрольної Комісії Ради суспільної служби.

«Олександра Ковальська була палкою та активною борчинею за волю України, за права людей, зокрема жінок. Чудова, життєрадісна особа, пані Ковальська, при житті завжди була уважна до потреб інших і своєю чарівною усмішкою вселяла надію на краще майбутнє. Украінська спільнота назавжди збереже пам´ять про Лесю Ковальську, бо вона була активною у громадському житті, в жіночій організаціі, в Світовій федераціі украінських жіночих Організацій, в Суспільній службі та інших», - йдеться у дописі.

«Хай Всевишній Господь Бог зарахує покійній Лесі Ковальській усі волонтерські справи на добро і розквіт Украінськоі спільноти в Торонто та упокоїть в місці світлому, тихому, де нема ні болю, ні тяжких зітхань. Управа та членство СФУЖО моляться за упокій душі світлої пам’яті Олександри Ковальської. Вічна їй пам’ять!», - зазначили в СФУЖО.