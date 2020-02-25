В українській школі міста Нур-Султан відбувся конкурс читців поезії Шевченка

В українській школі міста Нур-Султан відбувся конкурс читців поезії Шевченка

Укрінформ
Конкурс читців віршів видатного українського поета Тараса Шевченка відбувся днями в українській недільній школі «Рідне Слово» в місті Нур-Султан.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Казахстані.

«23 лютого 2020 року в український недільній школі ГО «Товариства українців Оберіг» м.Нур-Султан - «Рідне Слово» відбувся конкурс читців віршів великого українського поета, художника та мислителя Т.Г.Шевченка, присвячений Міжнародному дню рідної мови та 206-ї річниці від Дня народження Великого Кобзаря», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, діти з великим ентузіазмом взяли участь в конкурсній програмі, представляючи слухачам свій улюблений твір. Всі учасники конкурсу читців були нагороджені пам'ятними призами.

До заходу також було оформлено тематичну виставку, на якій представлено збірку поетичних творів Т.Г.Шевченка «Кобзар».

Читайте також: У Кишиневі відзначили 149-річчя Лесі Українки та Міжнародний день рідної мови

У Посольстві повідомили, що конкурс проводився з метою сприяння розвитку багатонаціональності мовної культури, популяризації творчої спадщини Т.Г.Шевченка, національно-патріотичного виховання і духовних якостей молодого покоління.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-