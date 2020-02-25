В українській школі міста Нур-Султан відбувся конкурс читців поезії Шевченка

Конкурс читців віршів видатного українського поета Тараса Шевченка відбувся днями в українській недільній школі «Рідне Слово» в місті Нур-Султан.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Казахстані.

«23 лютого 2020 року в український недільній школі ГО «Товариства українців Оберіг» м.Нур-Султан - «Рідне Слово» відбувся конкурс читців віршів великого українського поета, художника та мислителя Т.Г.Шевченка, присвячений Міжнародному дню рідної мови та 206-ї річниці від Дня народження Великого Кобзаря», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, діти з великим ентузіазмом взяли участь в конкурсній програмі, представляючи слухачам свій улюблений твір. Всі учасники конкурсу читців були нагороджені пам'ятними призами.

До заходу також було оформлено тематичну виставку, на якій представлено збірку поетичних творів Т.Г.Шевченка «Кобзар».

У Посольстві повідомили, що конкурс проводився з метою сприяння розвитку багатонаціональності мовної культури, популяризації творчої спадщини Т.Г.Шевченка, національно-патріотичного виховання і духовних якостей молодого покоління.