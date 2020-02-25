В Алмати відкрилася виставка української художниці з Казахстану Ірини Яреми

Виставка творчості художниці українського походження з Казахстану Ірини Яреми відкрилася в Алмати.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook.

«У м. Алмати у приміщенні Державного музею мистецтв ім. А.Кастеєва відбулося відкриття художньої виставки творчості етнічної українки Ірини Зіновіївни Яреми. Захід було проведено УКЦ «Просвіта Жетису» ім. Т.Шевченка Алматинської обл.», - йдеться у повідомленні.

Зі словами вдячності Ірину Ярему привітали представники Посольства України в РК, державного музею мистецтв ім. А.Кастеєва (м. Алмати), державного архіву міста, української діаспори в РК та мешканці міста.

«Значна чисельність відвідувачів виставки (понад 200 осіб) стала свідченням високої оцінки творчості І.Яреми та її вагомого внеску у популяризацію української культури на території Казахстану», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Ірина Ярема (26 червня 1931, Павлів, Радехівський район, Львівська область, Україна) - член Спілки художників Казахстану, лауреат Державної премії Казахстану імені Ч.Валіханова.

Виставки її робіт проходили в Парижі, Ризі, Москві, Астані, Самарканді, Ташкенті, Львові.

У творчому доробку мисткині - живопис, графіка, гобелени тощо.

Твори Ірини Яреми прикрашають адміністративні та громадські будівлі у різних містах Казахстану. Вісімнадцять її робіт представлені в колекції Державного музею мистецтв Республіки Казахстан імені Абилхана Кастеєва, інших казахських, європейських, американських збірках (загалом 11 країн). В Україні роботи мисткині художниці можна побачити у музеї Львова.

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Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook