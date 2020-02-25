Українці в Азербайджані вшанували пам’ять загиблих за волю і незалежність

В Посольстві України в Азербайджані днями відбувся пам’ятний захід, в рамках якого вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та загиблих за волю і незалежність в обох країнах.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«У м.Баку за підтримки Посольства України в АР діаспорська організація «Українська громада імені І.Франка у м.Сумгаїт» провела захід на тему «Реквієм пам’яті загиблих за волю і незалежність. Спільність ідей і цілей Україна-Азербайджан», - йдеться у дописі.

В якості гостей участь узяли представники «Українського конгресу Азербайджану», інтелігенції та молоді з м.Сумгаїт, зокрема, студенти місцевого Державного університету, учні середньої школи №11, дитячої школи мистецтв ім.Бюль-Бюля, викладачі ліцею Істедад, співробітники Посольства.

Посол України в АР В.Каневський у своєму виступі перед учасниками заходу зазначив, що Революція Гідності об’єднала людей, які повстали проти насилля, несправедливості, порушення європейських демократичних цінностей та прав людини, й тому залишила визначальний слід в історії Української держави.

Посол України наголосив, що саме 20 лютого, коли стався масовий розстріл Небесної сотні, почалась спланована збройна агресія РФ, яка призвела до тимчасової окупації частини території України, зокрема, Криму та окремих районів Донбасу.

Було відзначено, що результати російської агресії безпрецедентні для післявоєнної Європи: понад 13 тисяч вбитих, більше 30 тисяч поранених, 1,5 мільйони переселенців. Репресій зазнають й кримські татари – корінний народ Криму.

Перед присутніми також виступили Голова «Української громади ім. Івана Франка у м.Сумгаїт» Т.Мусаєва, член громади В.Полладова, директор молодіжного центру в м.Сумгаїт А.Рзаєва.

Члени творчого колективу Сумгаїту (Л.Ісмайлова та М.Абдулов) виконали пісні українською та азербайджанською мовами.

У рамках заходу присутні акож мали змогу переглянути документальні фото- і відеоматеріали, а також ознайомитися з виставкою дитячих малюнків.

Фото: Посольство України в Азербайджанській Республіці в Facebook