У Кишиневі відзначили 149-річчя Лесі Українки та Міжнародний день рідної мови

В Молдові пройшов захід до 149-річчя Лесі Українки та Міжнародного дня рідної мови

Про це повідомляє Посольство України в Молдові у Facebook.

«21 лютого в Кишинівській бібліотеці ім. Л.Українки відбувся захід, присвячений Міжнародному Дню рідної мови та 149-річчю від дня народження української письменниці Лесі Українки, ім’я якої бібліотека носить вже 29 років», - йдеться у дописі.

Ініціатором урочистостей та співведучою разом з директором бібліотеки Людмилою Барбе стала керівник Товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка, координатор літературного клубу «Сопілка Молдови» Галина Рогова.

У заході взяли участь керівники та активісти української громади Молдови, науковці, мистецтвознавці, шанувальники писемної творчості, представник Посольства України в Республіці Молдова.

У рамках урочистої зустрічі було презентовано збірку перекладів відомих українських та світових поетів і прозаїків, підготовлену талановитою українкою з Молдови Ніною Авідон.

Уривки зі своїх творів зачитала також відома українська поетеса Світлана Лозінська.

Пролунали українські пісні у виконанні вокального ансамблю «Родина» під керівництвом Ірини Деркач й у виконанні Любов Бурлаки.

Від імені Посольства усіх присутніх зі святом привітала Перший секретар Наталія Журбенко. Дипломат зазначила важливість збереження рідної мови та розповіла про заходи, які вживаються в Україні з метою єднання українського суспільства, зміцнення його української ідентичності та утвердження української мови.

Було також повідомлено про заходи в рамках державної програми співпраці із закордонними українцями, яким планується надати певну фінансову підтримку. Бібліотеці було подаровано комплект сучасної української літератури.

Учасників свята привітали також голови українських громадських організацій Молдови Віталій Мруг та Євген Осередчук, а також науковець, редактор україномовної радіопередачі «Відродження» Катерина Кожухар.

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Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові у Facebook