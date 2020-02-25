Український кінофестиваль в Лівані: документальне та художнє кіно підкорює глядачів

Демонстрація українських стрічок триває в містах Лівану в рамках Четвертого фестивалю українського кіно.

Про це повідомляє Посольство України в Лівані у Facebook.

«Українське кіно продовжує завойовувати серця ліванців. 23 лютого Фестиваль українського кіно вітали в Бейруті та Захлє. У цих містах ліванському глядачеві були запропоновані фільми «Пригоди S Миколая» та «Український Ліван», - йдеться у дописі.

Як зазначається, на перегляді стрічок були присутні мер міста Захлє, представники ліванської громадськості, українсько-ліванської спільноти, поціновувачі кіномистецтва та працівники Посольства України.

Наступний захід фестивалю - показ фільму «Генделик» у Бейруті 28 лютого в кінотеатрі Grand Cinemas Ashrafieh.

У соцмережі також зазначається, що метою фестивалю є презентація України та ознайомлення ліванської публіки з найкращими зразками сучасного українського кіномистецтва.

Захід організовано під патронатом Посольства України в Лівані та за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Alfa Production Studios, Ліванського культурного центру в Києві, ліванських кінотеатрів «Grand Cinemas», Star Gate, Galaxy, муніципалітету Захлє, громадських організацій «Українська громада Лівану» та «Клуб ліванських випускників українських закладів освіти».

У 2016, 2017 та 2018 роках у Лівані успішно пройшли три кінофестивалі, під час яких ліванські глядачі, серед іншого, познайомилися з відомими українськими фільмами «Тіні забутих предків», «Поводир», «Кіборги», «Гніздо горлиці», «Гіркі жнива».

Як повідомляв Укрінформ, Четвертий фестиваль українського кіно проходить в Лівані 21 лютого - 4 березня в містах Бейрут, Сайда, Захлє, Анфе.

У рамках фестивалю демонструються, зокрема, документальний фільм посла України в Лівані Ігоря Осташа «Український Ліван» (2019 р.), українська комедія «Пригоди S Миколая» Семена Горова (Сайда), повнометражний фільм «Генделик» режисера Тараса Дударя (Захлє), український комедійний фільм «11 дітей з Моршина» (28 лютого, Бейрут), комедія «DZIDZIO: Перший Раз» (29 лютого, Сайда).

Детальніше ознайомитися з програмою, розкладом та місцем кінопоказів можна тут.

Фото: Андрій Корнійчук, Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані в Facebook