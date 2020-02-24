Українська школа в Стокгольмі отримала нові підручники

Українська школа в Стокгольмі отримала підручники для вивчення української мови та літератури.

Про це повідомляє Посольство України в Королівстві Швеція у Facebook.

«У рамках відзначення Дня рідної мови у Посольстві України у Королівстві Швеція та на виконання домовленостей, досягнутих під час візиій ту до Королівства Швеція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, у дарунок Українській школі у Стокгольмі передано навчальні підручники з української мови для учнів різних вікових категорій», - йдеться у дописі.

У Посольстві побажали юним українцям успіхів в опануванні рідної мови.

У коментарях до допису зазначається, що торік у вересні підручники були передані, зокрема, Українській школі в Гетеборзі «Віночок».

У цьому році також передбачається придбання підручників за бюджетною програмою 1401110.

Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції в Facebook