«Міф», «Заборонений» та «Людина з табуретом»: в Брисбені покажуть новітнє українське кіно

В австралійському Брисбені 7-8 березня відбудеться фестиваль українського кіно.

Про це повідомляє Посольство України в Австралії у Facebook.

«Шановна українська громадо Квінсленду! Унікальна нагода побачити новітнє українське кіно відкривається 7-8 березня ц.р. у Брисбені за ініціативи і підтримки Ukrainian community of Queensland (Української громади Квінсленду – ред.). Не пропустіть унікальну нагоду побачити фільми «Міф», «Заборонений» та «Людина з табуретом» у чудовій компанії однодумців», - йдеться у дописі.

Стрічки демонструватимуться українською мовою з англійськими субтитрами. Під час фестивалю у глядачів буде можливість зустрітися з українськими режисерами, йдеться на стоірнці події у Facebook.

У суботу, 7 березня, демонструватимуться стрічки «Міф» (о 14:00) і «Людина з табуретом» (о 15:30).

Фільм «Заборонений» покажуть 8 березня.

Як зазначається, організаторами фестивалю виступає українська громада Квінсленду.

Детальнішу інформацію щодо квитків тощо можна знайти тут.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Community of Queensland Inc.