Українцям з усього світу пропонують поповнити Вікіпедію статтями про видатних жінок

Протягом березня в українській Вікіпедії пройде WikiGap 2020 - акція з метою збільшення кількості статей про видатних жінок: науковиць, підприємиць, мисткинь, жінок у політиці та культурі тощо.

Долучитися до WikiGap 2020 можна з будь-якого куточка світу, повідомляє портал «Стожари» з посиланням на організаторів акції.

«Український проєкт — це частина міжнародної кампанії, яка проводиться шведськими посольствами та вікімедійними організаціями по всьому світу. За результатами попередніх років учасниці та учасники WikiGap в Україні створили та поліпшили понад 250 статей за 5 днів проведення акцій», — зазначили у пресслужбі ГО «Вікімедіа Україна».

Як повідомляється, в Україні WikiGap відбудеться вже втретє. Цьогоріч організаторами заходу виступають Посольство Швеції в Україні, ГО «Вікімедіа Україна», Національний демократичний інститут та Фонд ООН у галузі народонаселення.

Зазначається, що кампанія триватиме з 1 до 31 березня і включатиме в себе онлайн-марафон, до якого можна долучитися з будь-якого куточку світу протягом березня, а також офлайн-зустрічі. Такі зустрічі в Україні відбудуться у кількох найбільших містах. Наприклад, у Києві, Харкові, Львові та Маріуполі.

Акцією WikiGap організатори також сподіваються зменшити гендерну нерівність в онлайн-енциклопедії. Зазначається, що за даними проєкту Wikidata Human Gender Indicators, сьогодні статті про жінок становлять менше ніж 16% від усіх біографічних статей в українській Вікіпедії і приблизно 18% у Вікіпедії англійською мовою.

«Щоб зменшити цей розрив, учасниці та учасники акції створюватимуть статті про видатних жінок: науковиць, підприємиць, мисткинь, жінок у політиці, культурі, спорті та інших сферах», — йдеться у повідомленні.

Дізнатися подробиці про ініціативу можна за посиланням.

Фото: uapress.info