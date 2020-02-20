В посольстві в Китаї працює оперативна група для допомоги українцями, які залишилися - Зеленко

Посольство України в Китаї перебуває на постійному зв’язку з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися в Ухані та інших містах КНР, і надає їм допомогу.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко у Twitter.

«Посольство України в КНР - на постійному зв’язку з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися у м.Ухань та інших містах. Їм надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу. Нашими консулами здійснюється постійна комунікація з громадянами України, які наразі перебувають у Китаї, у соціальних мережах, а також у групах, створених українцями у месенджері WeChat», - написала Зеленко.

Вона зазначила, що в українському посольстві в цілодобовому режимі продовжує працювати оперативна група з надання допомоги громадянам України, яка в режимі реального часу опрацьовує їхні звернення.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Серед пасажирів - громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, евакуйовані з Китаю 45 українців та 27 іноземних громадян, екіпаж літака та супроводжуючі особи будуть доправлені спецтранспортом ДСНС у супроводі та під охороною поліції на територію медцентру «Нові Санжари» у Полтавській області. Обсервація триватиме 14 днів. На локації 24/7 перебувають лікарі, забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу.

В МОЗ наголосили, що медцентр Нацгвардії «Нові Санжари», визначений як місце обсервації для прибулих з Китаю, пройшов перевірку епідеміологів і не становить жодної загрози ні для самих обсервованих, ні для оточуючих.

У відомстві наголосили, що жодного випадку хвороби, спричиненої коронавірусом, в Україні не зареєстровано, та закликали громадян «зберігати спокій та не піддаватися штучній паніці».

У МОЗ також заявили, що евакуація відбулася успішно, усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають. У відомстві повідомили, що було вжито всіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту.

Як повідомлялося, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.