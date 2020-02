Українську продукцію презентують на найбільшій у світі міжнародній виставці продуктів в Дубаї

Більш як 60 українських компаній представляють свою продукцію на найбільшій у світі міжнародній виставці харчових продуктів і напоїв Gulfood-2020 в Дубаї.

Про це повідомляє Посольство України в ОАЕ у Facebook.

«16 лютого делегація України на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговим представником України Тарасом Качкою взяла участь у відкритті найбільшої у світі міжнародної виставки сільськогосподарських і харчових продуктів Gulfood, яка проходить в м. Дубай. Відбулося урочисте відкриття національних стендів України, на яких презентують свою продукцію більш як 60 українських компаній», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у церемонії відкриття також взяли участь віцепрезидент Київської ТПП Володимир Коляденко, директорка Центру підтримки експорту КТПП Ірина Зеленіна, директорка департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Аліна Шишкіна та Посол України в ОАЕ Юрій Полурез, висловивши підтримку та гордість за країну і за кожного українського виробника на Gulfood-2020.

У ході церемонії Тарас Качка підкреслив, що візит української делегації до ОАЕ був заздалегідь запланований з огляду на те, що Емірати були і залишаються одним із ключових торговельних партнерів України, перспективним ринком для українського експорту та посідають 5-е місце серед арабських країн за обсягом товарообігу. Він також побажав українським учасникам плідної роботи та успіхів.

Як повідомляється на сторінці посольства, у рамках участі делегації Мінекономіки у виставці Gulfood-2020 було проведено низку офіційних зустрічей, зокрема, із заступником міністра з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища ОАЕ Султаном Абдаллою Аль Хебсі, заступником міністра економіки ОАЕ з питань міжнародної торгівлі Абдуллою Аль Салехом та Державним міністром з питань продовольчої безпеки ОАЕ М.Аль Мухейрі.

Як повідомляється, виставка Gulfood цього року відзначає 25-річчя, об'єднавши виробників харчової індустрії з 6 континентів. На виставці представлені 8 категорій: напої, молочна продукція, жири та олії, дієтичні продукти, м'ясо та птиця, бобові та зернові, світові бренди, національні павільйони з нішевими та спеціалізованими продуктами. Україна презентує свої компанії вже 7 рік поспіль.

Gulfood-2020 триватиме до 20 лютого.

Фото: Embassy of Ukraine in the UAE у Facebook