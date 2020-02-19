Юні українські робототехніки привезли низку нагород з міжнародного конкурсу в Чехії

Команди з України другий рік поспіль взяли участь у міжнародному конкурсі робототехніки Robotiáda у місті Брно і привезли звідти чимало нагород.

Україна дебютувала в зазначенному змаганні торік, також зібравши велику кількість нагород, повідомило в середу Посольство України в Чехії в Facebook.

«Українські команди знову не підвели та привезли додому з Чехії перше місце в дисципліні Лінія (Line follower), перше і третє - в Спринті (Drag race), перше та третє - в Порятунку ведмедя роботом на дистанційному керуванні (Bear rescue) і друге - в найскладнішій - Порятунку ведмедя роботом на автономному керуванні (Bear rescue advanced). Та в кожній із цих дисциплін - цілий перелік українських команд в перших двадцятках», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, конкурс Robotiáda відбувся 7 лютого 2020 року. За перемогу змагались 168 команд з України, Чехії, Словаччини, Греції, Сербії, Польщі, Угорщини, Австрії, Нової Зеландії та Росії.

Україну представляли 7 команд з Клубу спортивної робототехніки «RoboMaker», Черкаська гімназія №9 ім.О.М.Луценка та STEM-школа Inventor (Київ).

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Як зазначили в посольстві, в минулорічному дебютному виступі на конкурсі Robotiáda у місті Брно українська команда також здобула майже всі призові місця та зайняла верхні рядки загального заліку.

«Пишаємося нашими юними роботолюбителями!», - додали в диппредставництві.

Фото: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Клуб спортивної робототехніки «RoboMaker» у Facebook