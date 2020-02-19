У Кувейті презентували Україну на ярмарку «Kuwait Market»

Продукцію українських виробників і національну кухню презентували днями співробітники українського посольства та місцеві українці на ярмарку «Kuwait Market» в Кувейті.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Кувейті в Facebook.

«Колектив Посольства України в Кувейті та представники української діаспори в Кувейті взяли участь у ярмарку «Kuwait Market», що проходив на території Кувейтського зоопарку», - йдеться у дописі.

Як зазначається, в українському павільйоні гості мали можливість придбати продукцію українських виробників, а також скуштувати традиційні українські страви.

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Фото: Посольство України в Кувейті / Embassy of Ukraine in Kuwait в Facebook