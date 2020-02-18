СУМ Канади запрошує до участі в кампанії донорства крові, присвяченій захисникам України

Спілка української молоді (СУМ) Канади запрошує до участі у всеканадській кампанії донорства крові, присвяченій пам'яті Героїв Небесної Сотні та загиблих захисників України.

Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

«Крайова Референтура Дружинників закликає дійсне членство – дружинників, батьків та сеньйорів - долучитися до всеканадської кампанії донорства крові, присвяченої пам’яті Героїв Небесної Сотні та захисників України, яка, сподіваємось, стане нашою щорічною акцією вшанування всіх тих, котрі віддали життя за гідність, демократичне майбутнє і волю незалежної України», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у соцмережі зазначається, що долучитися до кампанії можна в Калгарі (17, 20 і 22 лютого), Сент-Кетерінс (20 та 22 лютого), Етобіко та Місісазі (20 лютого), Едмонтоні (29 лютого). У Гамільтоні здати кров можна було 1-14 лютого.

Детальніше про кроки, які необхідно зробити, аби взяти участь в кампанії, можна дізнатися тут.

Як повідомляється, СУМ в Канаді став офіційним постійним партнером Канадської служби переливання крови (Partner for Life with Canadian Blood Services).

Фото: drogmedia.net.ua, Ukrainian Youth Association of Canada (CYM)‎ у Facebook