Українця відзначили державною нагородою Литви

Громадянина України Миколу Поліщука нагородили в Литві медаллю Пам’яті 13 січня.

Про це повідомляє Посольство України в Литві у Facebook.

«16 лютого 2020 р. у рамках відзначення національного свята – 102-ї річниці відновлення Литовської Держави, Президент ЛР Гітанас Наусєда вручив медаль Пам’яті 13 січня громадянину України М.Поліщуку», - йдеться у дописі.

У церемонії взяв участь Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський.

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Як зазначається, медаль Пам’яті 13 січня – перша державна нагорода Литовської Республіки, започаткована у грудні 1991 року. Нею нагороджують литовських та іноземних громадян, які захищали свободу і незалежність Литви у січні-вересні 1991 року.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві у Facebook